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26 янв 2022 : 		 Перемены в NERVECELL

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11 окт 2019 : 		 Обучающее видео от NERVECELL

1 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре NERVECELL

28 авг 2017 : 		 Новый альбом NERVECELL доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от NERVECELL

16 июл 2017 : 		 Рассказ об издании NERVECELL

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от NERVECELL

25 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NERVECELL

18 апр 2017 : 		 Новая песня NERVECELL

31 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома NERVECELL

6 июл 2016 : 		 Рассказ о туре NERVECELL

2 май 2016 : 		 NERVECELL закончили сочинение нового альбома

12 ноя 2015 : 		 NERVECELL начнут запись в декабре

11 май 2015 : 		 NERVECELL планируют новую запись

24 янв 2015 : 		 Новое видео NERVECELL

14 ноя 2014 : 		 Новое видео NERVECELL

17 окт 2014 : 		 Переиздание NERVECELL выйдет в 2015

7 янв 2014 : 		 Трейлер к документальному фильму NERVECELL

6 апр 2012 : 		 Новое видео NERVECELL

20 апр 2011 : 		 Новый альбом NERVECELL доступен для прослушивания

25 фев 2011 : 		 Karl Sanders (NILE) будет гостем на альбоме NERVECELL

20 янв 2011 : 		 Навзание нового альбома NERVECELL

25 ноя 2010 : 		 NERVECELL сочинили новый альбом
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|||| 26 янв 2022

Перемены в NERVECELL



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Гитарист NERVECELL Barney Ribeiro опубликовал следующее сообщение:

«Как некоторые из вас, возможно, знают или заметили, в последнее время в лагере NERVECELL было довольно тихо. Не вдаваясь в подробности, позвольте мне начать с официального заявления, что Rajeh (James) Khazaal и Rami Mustafa больше не в NERVECELL. После 20 лет совместной жизни и гастролей по всему миру мы прошли через все возможные взлеты и падения, успех, стресс, компромиссы и достижения, которые приходят с группой на постоянной основе. Но самое главное, вместе мы испытали, что такое воплощение мечты в реальность. И это те воспоминания, которые никогда не исчезнут. Я всегда буду благодарен обоим участникам за тот вклад, который они внесли за время работы в группе, и желаю им всего наилучшего в их будущих начинаниях.

Я понял, что со временем люди меняются, меняются их приоритеты, и неизбежно их личности тоже начинают меняться. Я совру, если скажу, что не изменился в своем подходе к группе по сравнению с тем, как я относился к ней в 2000 году. Но если уж на то пошло, я скажу об этом только потому, что считаю, что ВЫ, фанаты, заслуживаете права знать. Между нами действительно не было никаких музыкальных или личных разногласий. Но на основе моих бесед с обоими участниками по отдельности, после того, как я задал все трудные вопросы и инициировал продвижение вперед в Новый 2022 год, стало очевидно, что я был единственным, кто боролся за существование проекта.

Мои приоритеты всегда были на высшем уровне, когда дело касалось NERVECELL. Я знаю, какая это борьба, и никогда не принимал ничего как должное. Более того, я знаю, почему я все еще занимаюсь этим - исключительно из любви к своей профессии! Я по-прежнему тот самый ребенок с тем же желанием и огнем, который горит внутри. Так что будьте уверены, у меня есть все намерения продолжать работу с NERVECELL. Я смиренно прошу вас о терпении, поскольку я начинаю разбираться с предстоящими проблемами, включая поиск подходящей замены, чтобы заполнить их место. К счастью, у меня есть несколько друзей/музыкантов в моем ближайшем окружении, с которыми я советовался и которые оказали мне огромную поддержку, в то время как я вступаю в новую главу.

Это определенно не последнее, что вы услышите от меня и NERVECELL!»

NERVECELL Line-Up Splits; Guitarist BARNEY RIBEIRO To Forge Ahead With New Band Members



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