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сегодня
В NERVECELL вернулся барабанщик
NERVECELL опубликовали следующее сообщение:
«По независящим от нас причинам Bachir, к сожалению, больше не сможет присоединиться к нам в предстоящем европейском турне. Вместо него за барабаны будет отвечать лицо, знакомое многим поклонникам старой школы Nervecell. Поприветствуйте нашего дорогого друга из Перта, Австралия, — Louis'a Rando (Depravity/ Impiety / The Furor). Для тех, кто не знает, Louis был неотъемлемой частью пути Nervecell, особенно в ранние годы (2008–2012), когда мы только начинали пробиваться на европейский рынок. Мы очень рады и не можем дождаться возвращения в Европу с этим составом, чтобы выступить для всех вас!»
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