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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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Nervecell

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1 июн 2023 : 		 В NERVECELL вернулся барабанщик

26 янв 2022 : 		 Перемены в NERVECELL

11 авг 2020 : 		 Барабанщик NERVECELL пострадал от взрыва в Бейруте

11 окт 2019 : 		 Обучающее видео от NERVECELL

1 авг 2018 : 		 Рассказ о европейском туре NERVECELL

28 авг 2017 : 		 Новый альбом NERVECELL доступен для прослушивания

10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от NERVECELL

16 июл 2017 : 		 Рассказ об издании NERVECELL

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от NERVECELL

25 май 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NERVECELL

18 апр 2017 : 		 Новая песня NERVECELL

31 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома NERVECELL

6 июл 2016 : 		 Рассказ о туре NERVECELL

2 май 2016 : 		 NERVECELL закончили сочинение нового альбома

12 ноя 2015 : 		 NERVECELL начнут запись в декабре

11 май 2015 : 		 NERVECELL планируют новую запись

24 янв 2015 : 		 Новое видео NERVECELL

14 ноя 2014 : 		 Новое видео NERVECELL

17 окт 2014 : 		 Переиздание NERVECELL выйдет в 2015

7 янв 2014 : 		 Трейлер к документальному фильму NERVECELL

6 апр 2012 : 		 Новое видео NERVECELL

20 апр 2011 : 		 Новый альбом NERVECELL доступен для прослушивания

25 фев 2011 : 		 Karl Sanders (NILE) будет гостем на альбоме NERVECELL

20 янв 2011 : 		 Навзание нового альбома NERVECELL

25 ноя 2010 : 		 NERVECELL сочинили новый альбом
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|||| сегодня

В NERVECELL вернулся барабанщик



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NERVECELL опубликовали следующее сообщение:

«По независящим от нас причинам Bachir, к сожалению, больше не сможет присоединиться к нам в предстоящем европейском турне. Вместо него за барабаны будет отвечать лицо, знакомое многим поклонникам старой школы Nervecell. Поприветствуйте нашего дорогого друга из Перта, Австралия, — Louis'a Rando (Depravity/ Impiety / The Furor). Для тех, кто не знает, Louis был неотъемлемой частью пути Nervecell, особенно в ранние годы (2008–2012), когда мы только начинали пробиваться на европейский рынок. Мы очень рады и не можем дождаться возвращения в Европу с этим составом, чтобы выступить для всех вас!»

NERVECELL - Former Drummer LOUIS RANDO Rejoins The Fold




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