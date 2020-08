сегодня



Новый альбом FREAKS AND CLOWNS выйдет осенью



Шестнадцатого октября на Metalville Records состоится релиз нового альбома FREAKS AND CLOWNS, в состав которого входят бывшие участники ASTRAL DOORS, Johan Lindstedt и Chrille Wahlgren, получившего название Justice Elite.



Трек-лист:



"Justice Elite"

"Man With The Power"

"Welcome To The Freakshow"

"Guardian Angels"

"I'm Alive"

"The End Song"

"One For All - All For One"

"Hell Yeah"

"Flames Of Fury"

"Am I The One Or The Victim"

"Madman On Vacation"

"More Than Meets The Eye"







