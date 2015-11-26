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Freaks And Clowns

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Новый альбом FREAKS AND CLOWNS выйдет осенью



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Шестнадцатого октября на Metalville Records состоится релиз нового альбома FREAKS AND CLOWNS, в состав которого входят бывшие участники ASTRAL DOORS, Johan Lindstedt и Chrille Wahlgren, получившего название Justice Elite.

Трек-лист:

"Justice Elite"
"Man With The Power"
"Welcome To The Freakshow"
"Guardian Angels"
"I'm Alive"
"The End Song"
"One For All - All For One"
"Hell Yeah"
"Flames Of Fury"
"Am I The One Or The Victim"
"Madman On Vacation"
"More Than Meets The Eye"

FREAKS AND CLOWNS - Featuring ASTRAL DOORS Members - Set Release Date For Justice Elite



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