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Freaks and Clowns

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Новое видео FREAKS AND CLOWNS



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Шестнадцатого октября на Metalville Records состоится релиз нового альбома группы FREAKS AND CLOWNS "Justice Elite". В состав коллектива входят бывшие участники ASTRAL DOORS Johan Lindstedt и Chrille Wahlgren.

Трек-лист:

"Justice Elite"
"Man With The Power"
"Welcome To The Freakshow"
"Guardian Angels"
"I'm Alive"
"The End Song"
"One For All - All For One"
"Hell Yeah"
"Flames Of Fury"
"Am I The One Or The Victim"
"Madman On Vacation"
"More Than Meets The Eye"

Видео на "Justice Elite" доступно ниже.

FREAKS AND CLOWNS Featuring ASTRAL DOORS Members Reveal



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