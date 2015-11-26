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Новое видео FREAKS AND CLOWNS



Шестнадцатого октября на Metalville Records состоится релиз нового альбома группы FREAKS AND CLOWNS "Justice Elite". В состав коллектива входят бывшие участники ASTRAL DOORS Johan Lindstedt и Chrille Wahlgren.



Трек-лист:



"Justice Elite"

"Man With The Power"

"Welcome To The Freakshow"

"Guardian Angels"

"I'm Alive"

"The End Song"

"One For All - All For One"

"Hell Yeah"

"Flames Of Fury"

"Am I The One Or The Victim"

"Madman On Vacation"

"More Than Meets The Eye"



Видео на "Justice Elite" доступно ниже.







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