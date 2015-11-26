Новое видео FREAKS AND CLOWNS

Шестнадцатого октября на Metalville Records состоится релиз нового альбома группы FREAKS AND CLOWNS "Justice Elite". В состав коллектива входят бывшие участники ASTRAL DOORS Johan Lindstedt и Chrille Wahlgren.
Трек-лист:
"Justice Elite"
"Man With The Power"
"Welcome To The Freakshow"
"Guardian Angels"
"I'm Alive"
"The End Song"
"One For All - All For One"
"Hell Yeah"
"Flames Of Fury"
"Am I The One Or The Victim"
"Madman On Vacation"
"More Than Meets The Eye"
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