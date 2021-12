17 дек 2021



Новое видео FREAKS AND CLOWNS



"We Set The World On Fire", новое видео группы FREAKS AND CLOWNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома We Set The World On Fire, выходящего 28 января на Metalville Records:



"Am I A Freak Or Just A Monster"

"We Set The World On Fire"

"When Evil's Got A Hold On You"

"Hell Raising Woman"

"Scream Until You Like It"

"Dogs Of War"

"Fight Fire With Fire"

"Dance Of The Dead"

"One Last Ticket"

"Toxic"

"Children Of The Night"

"Freaks Of The Town"

"Heaven's Calling My Name"







