Новое видео MOLASSESS



"Death Is", новое видео группы MOLASSESS, в состав которой входят бывшие участники THE DEVIL’S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Through The Hollow, выходящего 16 октября:



"Through The Hollow"

"Get Out From Under"

"Formless Hands"

"Corpse Of Mind"

"The Maze Of Stagnant Time"

"I Am No Longer"

"Death Is"

"Tunnel"

"The Devil Lives"







