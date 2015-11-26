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Molassess

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Новый альбом MOLASSESS доступен для прослушивания



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"Through The Hollow", новый альбом группы MOLASSESS, в состав которой входят бывшие участники THE DEVIL’S BLOOD, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Through The Hollow"
"Get Out From Under"
"Formless Hands"
"Corpse Of Mind"
"The Maze Of Stagnant Time"
"I Am No Longer"
"Death Is"
"Tunnel"
"The Devil Lives"

MOLASSESS Featuring THE DEVILвЂ™S BLOOD Members Streaming Debut Album In Full



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