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Новый альбом MOLASSESS доступен для прослушивания



"Through The Hollow", новый альбом группы MOLASSESS, в состав которой входят бывшие участники THE DEVIL’S BLOOD, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Through The Hollow"

"Get Out From Under"

"Formless Hands"

"Corpse Of Mind"

"The Maze Of Stagnant Time"

"I Am No Longer"

"Death Is"

"Tunnel"

"The Devil Lives"







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