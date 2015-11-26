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Новый альбом MOLASSESS доступен для прослушивания
"Through The Hollow", новый альбом группы MOLASSESS, в состав которой входят бывшие участники THE DEVIL’S BLOOD, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
"Through The Hollow"
"Get Out From Under"
"Formless Hands"
"Corpse Of Mind"
"The Maze Of Stagnant Time"
"I Am No Longer"
"Death Is"
"Tunnel"
"The Devil Lives"
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