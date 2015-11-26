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Molassess

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|||| 22 сен 2020

Новое видео MOLASSESS



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"The Devil Lives", новое видео группы MOLASSESS, в состав которой входят бывшие участники THE DEVIL’S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Through The Hollow, выходящего 16 октября:

"Through The Hollow"
"Get Out From Under"
"Formless Hands"
"Corpse Of Mind"
"The Maze Of Stagnant Time"
"I Am No Longer"
"Death Is"
"Tunnel"
"The Devil Lives"

MOLASSESS Featuring THE DEVILвЂ™S BLOOD Members Release "The Devil Lives" Music Video



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