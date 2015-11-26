Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им...
62
Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав...
51
DEEP PURPLE не собираются на пенсию
42
DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор...
26
Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой
24
все новости группы
Helstar
США
Heavy Metal
Power Metal
http://www.helstar.com
Myspace:
http://www.myspace.com/helstar
19 авг 2020
:
Новое видео HELSTAR
30 июл 2020
:
HELSTAR записали кавер-версию BLACK SABBATH
9 апр 2020
:
HELSTAR на MASSACRE RECORDS
9 июн 2017
:
Новое видео HELSTAR
11 апр 2016
:
Новый сингл HELSTAR
1 апр 2016
:
Новый альбом HELSTAR выйдет в этом году
16 апр 2014
:
Трейлер нового альбома HELSTAR
15 мар 2014
:
Новая песня HELSTAR
22 янв 2014
:
Новый альбом HELSTAR выйдет в апреле
26 июн 2013
:
У HELSTAR готовы восемь песен
22 сен 2012
:
HELSTAR начали работу над новым материалом
6 сен 2012
:
Фрагмент нового DVD HELSTAR
26 июл 2012
:
Трек-лист юбилейного релиза HELSTAR
23 июл 2012
:
Концертный релиз HELSTAR выйдет в августе
29 мар 2012
:
HELSTAR планируют юбилейный релиз
4 янв 2012
:
HELSTAR снимут юбилейный концерт для DVD
11 сен 2011
:
Видео полного концерта HELSTAR
4 июл 2011
:
О здоровье басиста HELSTAR
9 сен 2010
:
Название и дата выхода нового альбома HELSTAR
27 май 2010
:
Бокс-сет HELSTAR выйдет в июле
10 фев 2010
:
HELSTAR объявили нового ударника
19 авг 2020
Новое видео
HELSTAR
"Black Wings Of Solitude", новое видео группы HELSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из 7"-сингла Black Wings Of Solitude, выходящего второго октября на Massacre Records.
+0
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 246
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).