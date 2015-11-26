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Helstar

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19 авг 2020 : 		 Новое видео HELSTAR

30 июл 2020 : 		 HELSTAR записали кавер-версию BLACK SABBATH

9 апр 2020 : 		 HELSTAR на MASSACRE RECORDS

9 июн 2017 : 		 Новое видео HELSTAR

11 апр 2016 : 		 Новый сингл HELSTAR

1 апр 2016 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в этом году

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома HELSTAR

15 мар 2014 : 		 Новая песня HELSTAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в апреле

26 июн 2013 : 		 У HELSTAR готовы восемь песен

22 сен 2012 : 		 HELSTAR начали работу над новым материалом

6 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HELSTAR

26 июл 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза HELSTAR

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз HELSTAR выйдет в августе

29 мар 2012 : 		 HELSTAR планируют юбилейный релиз

4 янв 2012 : 		 HELSTAR снимут юбилейный концерт для DVD

11 сен 2011 : 		 Видео полного концерта HELSTAR

4 июл 2011 : 		 О здоровье басиста HELSTAR

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома HELSTAR

27 май 2010 : 		 Бокс-сет HELSTAR выйдет в июле

10 фев 2010 : 		 HELSTAR объявили нового ударника
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|||| 19 авг 2020

Новое видео HELSTAR



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"Black Wings Of Solitude", новое видео группы HELSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из 7"-сингла Black Wings Of Solitude, выходящего второго октября на Massacre Records.

HELSTAR Debut Official Music Video For New Single "Black Wings Of Solitude"



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