сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома HELSTAR



HELSTAR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название The Devil’s Masquerade и выходящего 21 марта:



“Avernus”

“The Devil’s Masquerade”

“Stygian Miracles”

“Carcass For A King”

“The Staff Of Truth”

“Seek Out Your Sins”

“The Haunting Mirror”

“The Black Wall”

“Suerte De Muleta”

“I Am The Way” (feat. Jason McMaster, Mike Soliz, Rob Lowe, Travis Willis, Christian Larson, George Call, Drew Brown, Jeff Vandenberge) http://www.helstar.com





+0 -0



просмотров: 94