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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Helstar

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18 мар 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HELSTAR

10 фев 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

15 янв 2021 : 		 Новая песня HELSTAR

10 янв 2021 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет зимой

19 авг 2020 : 		 Новое видео HELSTAR

30 июл 2020 : 		 HELSTAR записали кавер-версию BLACK SABBATH

9 апр 2020 : 		 HELSTAR на MASSACRE RECORDS

9 июн 2017 : 		 Новое видео HELSTAR

11 апр 2016 : 		 Новый сингл HELSTAR

1 апр 2016 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в этом году

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома HELSTAR

15 мар 2014 : 		 Новая песня HELSTAR

22 янв 2014 : 		 Новый альбом HELSTAR выйдет в апреле

26 июн 2013 : 		 У HELSTAR готовы восемь песен

22 сен 2012 : 		 HELSTAR начали работу над новым материалом

6 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD HELSTAR

26 июл 2012 : 		 Трек-лист юбилейного релиза HELSTAR

23 июл 2012 : 		 Концертный релиз HELSTAR выйдет в августе

29 мар 2012 : 		 HELSTAR планируют юбилейный релиз

4 янв 2012 : 		 HELSTAR снимут юбилейный концерт для DVD

11 сен 2011 : 		 Видео полного концерта HELSTAR

4 июл 2011 : 		 О здоровье басиста HELSTAR

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома HELSTAR

27 май 2010 : 		 Бокс-сет HELSTAR выйдет в июле

10 фев 2010 : 		 HELSTAR объявили нового ударника
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|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома HELSTAR



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HELSTAR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название The Devil’s Masquerade и выходящего 21 марта:

“Avernus”
“The Devil’s Masquerade”
“Stygian Miracles”
“Carcass For A King”
“The Staff Of Truth”
“Seek Out Your Sins”
“The Haunting Mirror”
“The Black Wall”
“Suerte De Muleta”
“I Am The Way” (feat. Jason McMaster, Mike Soliz, Rob Lowe, Travis Willis, Christian Larson, George Call, Drew Brown, Jeff Vandenberge)



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