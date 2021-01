сегодня



Новый альбом HELSTAR выйдет зимой



HELSTAR выпустят новую работу, получившую название "Clad In Black", 26 февраля на Massacre Records. Он будет доступен на двойном CD: на первый диск войдет новый материал, а на второй прошлый альбом "Vampiro", за сведение и мастеринг которого отвечал Bill Metoyer из Skull Seven Studios.



Трек-лист 2-CD Digipak / Digital



CD 1 - "Clad In Black"



01. Dark Incarnation (Mother Of The Night)



02. Black Wings Of Solitude



03. Across The Raging Seas



04. Restless And Wild *



05. After All (The Dead) **



06. Sinner ***



CD 2 - "Vampiro"



01. Awaken Unto Darkness



02. Blood Lust



03. To Dust You Will Become



04. Off With His Head



05. From The Pulpit To The Pit



06. To Their Death Beds They Fell



07. Malediction



08. Repent In Fire



09. Abolish The Sun



10. Black Cathedral



11. Dreamless Sleep



Винил:



Side A



01. Dark Incarnation (Mother Of The Night)



02. Black Wings Of Solitude



03. Across The Raging Seas



Side B



01. Restless And Wild *



02. After All (The Dead) **



03. Sinner ***



* ACCEPT cover



** BLACK SABBATH Cover



*** JUDAS PRIEST cover







+0 -0



( 1 ) просмотров: 147