Новое видео BLOODY HEELS



"Black Swan", новое видео группы BLOODY HEELS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ignite The Sky", выходящего десятого июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Ignite The Sky"

"Criminal Masterminds"

"No Matter"

"Sugar & Spice"

"Farewell To Yesterday"

"Black Swan"

"Stand Your Ground"

"Thin Line"

"Silhouette"

"Healing Waters"

"Streets Of Misery"







