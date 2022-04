сегодня



Новое видео BLOODY HEELS



"Rotten Romance", новое видео группы BLOODY HEELS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rotten Romance", выходящего 10 июня.



Трек-лист:



“Dream Killers”

“Rotten Romance”

“The Velvet”

“Distant Memory”

“Hour Of Sinners”

“Mirror Mirror”

“When The Rain And I Meet”

“Crow’s Lullaby”

“Burning Bridges”

“Angels Crying”

“Oblivion”







