14 дек 2020



Видео с выступления BLOODY HEELS



BLOODY HEELS опубликовали «видео из студии» к песне "Ignitte The Sky", взятой из нового альбома "Ignite The Sky", выпущенного на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Ignite The Sky"

"Criminal Masterminds"

"No Matter"

"Sugar & Spice"

"Farewell To Yesterday"

"Black Swan"

"Stand Your Ground"

"Thin Line"

"Silhouette"

"Healing Waters"

"Streets Of Misery"







