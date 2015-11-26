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Умер бывший гитарист SUPERSUCKERS
Бывший гитарист SUPERSUCKERS, Рон "Ронтроуз" Хитмэн ушел их жизни — эти новости подтвердили участники коллектива на своей официальной странице. Причины смерти не объявлены.
Рон записал с коллективом два первых альбома, The Smoke Of Hell (1992) и La Mano Cornuda (1994), а в 1995 покинул команду. Он вернулся в 1997 для выпуска Must Have Been High и играл на The Evil Powers Of Rock’N’Roll (1999), Motherfuckers Be Trippin’ (2003), Paid (2006) и Get It Together (2008).
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