сегодня



Умер бывший гитарист SUPERSUCKERS



Бывший гитарист SUPERSUCKERS, Рон "Ронтроуз" Хитмэн ушел их жизни — эти новости подтвердили участники коллектива на своей официальной странице. Причины смерти не объявлены.



Рон записал с коллективом два первых альбома, The Smoke Of Hell (1992) и La Mano Cornuda (1994), а в 1995 покинул команду. Он вернулся в 1997 для выпуска Must Have Been High и играл на The Evil Powers Of Rock’N’Roll (1999), Motherfuckers Be Trippin’ (2003), Paid (2006) и Get It Together (2008).







