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Supersuckers

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Вокалисты SUPERSUCKERS и THE STREETWALKIN' CHEETAHS исполняют THE KNACK



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Вокалист SUPERSUCKERS Eddie Spaghetti вместе с главным из THE STREETWALKIN' CHEETAHS — Frank'ом Meyeræом — записали кавер-версию хита THE KNACK “My Sharona”, считающуюся одной из самых крутых рок-н-ролльных композиций в истории, и представили видео на результаты своего труда. Это второй сингл из нового альбома Eddie Spaghetti & Frank Meyer "Motherfuckin' Rock 'N' Roll", выпущенного на Kitten Robot Records.

Трек-лист:

"Motherfuckin' Rock 'n' Roll"
"I Think It Sucks (And I Don't Like It)"
"Knock My Teeth Out"
"Top Shelf Shame"
"My Sharona"
"Relationshipwreck"
"Tattletale"
"Heartache"
"You Can't Take It Back"
"Barroom Brawl"

SUPERSUCKERS And THE STREETWALKIN' CHEETAHS Frontmen Team With NASHVILLE PUSSY And THE KNACK For New



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