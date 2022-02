сегодня



Вокалисты SUPERSUCKERS и THE STREETWALKIN' CHEETAHS исполняют THE KNACK



Вокалист SUPERSUCKERS Eddie Spaghetti вместе с главным из THE STREETWALKIN' CHEETAHS — Frank'ом Meyeræом — записали кавер-версию хита THE KNACK “My Sharona”, считающуюся одной из самых крутых рок-н-ролльных композиций в истории, и представили видео на результаты своего труда. Это второй сингл из нового альбома Eddie Spaghetti & Frank Meyer "Motherfuckin' Rock 'N' Roll", выпущенного на Kitten Robot Records.



Трек-лист:



"Motherfuckin' Rock 'n' Roll"

"I Think It Sucks (And I Don't Like It)"

"Knock My Teeth Out"

"Top Shelf Shame"

"My Sharona"

"Relationshipwreck"

"Tattletale"

"Heartache"

"You Can't Take It Back"

"Barroom Brawl"







