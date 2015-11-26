Вокалисты SUPERSUCKERS и THE STREETWALKIN' CHEETAHS исполняют THE KNACK
Вокалист SUPERSUCKERS Eddie Spaghetti вместе с главным из THE STREETWALKIN' CHEETAHS — Frank'ом Meyeræом — записали кавер-версию хита THE KNACK “My Sharona”, считающуюся одной из самых крутых рок-н-ролльных композиций в истории, и представили видео на результаты своего труда. Это второй сингл из нового альбома Eddie Spaghetti & Frank Meyer "Motherfuckin' Rock 'N' Roll", выпущенного на Kitten Robot Records.
Трек-лист:
"Motherfuckin' Rock 'n' Roll"
"I Think It Sucks (And I Don't Like It)"
"Knock My Teeth Out"
"Top Shelf Shame"
"My Sharona"
"Relationshipwreck"
"Tattletale"
"Heartache"
"You Can't Take It Back"
"Barroom Brawl"
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