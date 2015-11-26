Новый альбом TALAS почти готов

Billy Sheehan в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом TALAS:
«Мы сделали большую часть. Увы, вся эта вирусная хрень всё портит. К счастью, нам повезло, и мы записали ударные. Мы были все в одном помещении, теперь пишем вокал. У нас новое программное оборудование, так что я могу слышать Phil'a Naro, который сейчас в Торонто, в реально времени, и видеть его на другом компьютере по Zoom — мы можем говорить и обсуждать, что тексты все ровно такие, какие и нужны. Идёт всё не быстро, но мы почти закончили. И мы невероятно этому рады. Mitch Perry тоже сыграл на паре тем — наш оригинальный гитарист. И мы стараемся заполучить Johnny Angel'a — того, кто его сменил, чтобы он тоже сыграл на одной теме. Мы не уверены насчёт логистики, но мы постараемся».
По словам Billy, ещё три-четыре недели — и всё будет готово. Выход нового альбома состоится на Metal Blade Records.
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