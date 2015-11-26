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Talas

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BILLY SHEEHAN — о новом альбоме TALAS



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BILLY SHEEHAN в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом TALAS:

«Мы как раз собираемся закончить работу над новой записью TALAS. Это версия TALAS, которую я оставил в 85-м, чтобы присоединиться к Dave'y [сольная группа Lee Roth'a]. И вместо того, чтобы делать песни лучше и моднее, потому что сейчас я знаю гораздо больше, чем тогда, [мы хотели] сделать это так, как мы делали всё это тогда. Это как возвращение в прошлое, в 1985-й — от души и по-настоящему. И это действительно круто, это становится реальностью. Барабанщик Mark Miller как никогда хорош, он просто один из величайших барабанщиков.

Мы пишем все песни, которые мы никогда по-настоящему не записывали в студии. Некоторые из них мы записали для альбома "Live Speed On Ice", но в студии они никогда не записывались по-настоящему. Все они из нашего концертного сета, но никогда не существовали в студийной версии. Это что-то вроде моментального снимка того, как мы их оставили тогда, в прошлом».

BILLY SHEEHAN Says New TALAS Studio Album Is Shaping Up To Be











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