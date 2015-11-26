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Talas

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Умер вокалист TALAS



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Вокалист TALAS Фил Наро скончался в возрасте 63 лет — рак взял над ним верх. Об этом сообщили члены семьи:

«С огромной печалью мы вынуждены сообщить о кончине нашего сына, отца, друга и музыканта Филлипа Сампогнаро. Последние несколько лет Фил мужественно боролся с раком, но вчера вечером покинул землю в окружении семьи и самых близких друзей. Гражданин Соединённых Штатов и Канады, он умер в своём доме в Рочестере. О похоронах и траурных мероприятиях будет объявлено в ближайшее время. У него остались сыновья Джеймс и Джон, брат Джозеф и его мать Мария, которую он очень любил.

Фил был одним из тех редких людей, которые известны как "певец певца". Фил выступал на канадской и американской музыкальных сценах, начиная от клубов и заканчивая крупными центрами исполнительских искусств и огромными аренами. Он только закончил работу над дебютным альбомом группы LIPS TURN BLUE (ранее D DRIVE), которая заключила контракт на запись по всему миру, а также над альбомом воссоединения с Billy Sheehan'ом и TALAS, участником которых он был в 1980-х годах. Фил успешно совмещал успешную сольную карьеру с рядом громких проектов с другими музыкантами-суперзвёздами из таких групп, как THE RASCALS, VANILLA FUDGE, WHITESNAKE, YES, ASIA, а также с гитаристом Ron'ом Thal'ом (экс-GUNS N' ROSES) в составе THE PLATINUM ROCK ALL STARS. Фил был способен на необычайное количество музыкальных стилей, и все они строились вокруг его безошибочно мощного голоса. К счастью, Фил оставил нам огромное количество записанной музыки, что позволит его творческому наследию жить вечно».

TALAS Singer PHIL NARO Dies After Battle With Cancer




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