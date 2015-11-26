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Purpendicular

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|||| 27 авг 2020

Барабанщик DEEP PURPLE на новом сингле кавер-группы DEEP PURPLE



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Одна из самых известных кавер-групп DEEP PURPLE — PURPENDICULAR —представит новый сингл "Sex & Money" в конце этого месяца. Партии ударных для него записывал барабанщик DEEP PUPRLE Ian Paice. Бисайдом на сингле станет концертная версия композиции "Somebody Done It". Новый полноформатный альбом коллектива ожидается к выпуску в начале 2021 года.

PURPENDICULAR Announce



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