Видео с текстом от PURPENDICULAR



PURPENDICULAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Human Mechanic", которая взята из выходящего 23 сентября альбома "Human Mechanic":



"The Nothing Box"

"Ghost"

"No One's Getting Out Alive"

"Something Magical"

"Human Mechanic"

"TV Stars & Internet Freaks"

"Made Of Steel"

"Soul To Soul"

"Four Stone Walls"

"Passing Through"







