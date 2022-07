сегодня



Новый альбом PURPENDICULAR выйдет осенью



Группа PURPENDICULAR, в состав которой входит IAN PAICE, выпустит новую работу, получившую название Human Mechanic, 23 сентября на Metalville Records.



Трек-лист:



"The Nothing Box"

"Ghost"

"No One's Getting Out Alive"

"Something Magical"

"Human Mechanic"

"TV Stars & Internet Freaks"

"Made Of Steel"

"Soul To Soul"

"Four Stone Walls"

"Passing Through"







+0 -0



просмотров: 157