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Convulse

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Новая песня CONVULSE



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Финская группа CONVULSE заключила соглашение с лейблом Transcending Records на издание нового альбома "Deathstar", релиз которого предварительно намечен на осень этого года. Альбом будет доступен на CD, виниле и кассета, а за оформление релиза отвечал Jan Yrlund.

Трек-лист:

“Extreme Dark Light”
“Whirlwind”
“The Summoning”
“Chernobyl”
“We Sold Our Soul For Rock'n Roll”
“Deathstar”
“Make Humanica Great Again”
“Light My Day”
“The End”

Композиция "The Summoning" доступна для прослушивания ниже.

Finland's CONVULSE To Release Deathstar Full-Length In October, "The Summoning" Streaming Now



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