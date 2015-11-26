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Marko Hietala уходит из NIGHTWISH
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Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам
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все новости группы
Convulse
Финляндия
Death Metal
Death'n'Roll
-
Myspace:
http://www.myspace.com/convulsedeathmetal
14 янв 2021
:
Видео с текстом от CONVULSE
18 окт 2020
:
Новая песня CONVULSE
28 авг 2020
:
Новая песня CONVULSE
20 апр 2020
:
Новый альбом CONVULSE выйдет осенью
21 июл 2018
:
Новая песня CONVULSE
26 фев 2016
:
Видео с текстом от CONVULSE
23 янв 2016
:
Новый альбом CONVULSE выйдет в марте
18 янв 2014
:
CONVULSE расстались с гитаристом
12 сен 2013
:
Новый альбом CONVULSE выйдет в ноябре
13 дек 2012
:
Новая песня CONVULSE
3 сен 2012
:
CONVULSE выпустят новый ЕР и альбом
1 мар 2012
:
Даты выступлений CONVULSE
26 фев 2012
:
CONVULSE возвращаются
17 дек 2009
:
Лейбл Relapse переиздаст альбом CONVULSE
сегодня
Видео с текстом от
CONVULSE
CONVULSE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Whirlwind", которая взята из нового альбома Deathstar, выпущенного в прошлом году на Transcending Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).