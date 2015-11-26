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Convulse

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14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от CONVULSE

18 окт 2020 : 		 Новая песня CONVULSE

28 авг 2020 : 		 Новая песня CONVULSE

20 апр 2020 : 		 Новый альбом CONVULSE выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 Новая песня CONVULSE

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CONVULSE

23 янв 2016 : 		 Новый альбом CONVULSE выйдет в марте

18 янв 2014 : 		 CONVULSE расстались с гитаристом

12 сен 2013 : 		 Новый альбом CONVULSE выйдет в ноябре

13 дек 2012 : 		 Новая песня CONVULSE

3 сен 2012 : 		 CONVULSE выпустят новый ЕР и альбом

1 мар 2012 : 		 Даты выступлений CONVULSE

26 фев 2012 : 		 CONVULSE возвращаются

17 дек 2009 : 		 Лейбл Relapse переиздаст альбом CONVULSE
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Видео с текстом от CONVULSE



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CONVULSE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Whirlwind", которая взята из нового альбома Deathstar, выпущенного в прошлом году на Transcending Records.

CONVULSE Share "Whirlwind" Lyric Video



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