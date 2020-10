сегодня



Новая песня CONVULSE



Финская группа CONVULSE заключила соглашение с лейблом Transcending Records на издание нового альбома "Deathstar", релиз которого предварительно намечен на осень этого года. Альбом будет доступен на CD, виниле и кассета, а за оформление релиза отвечал Jan Yrlund.



Трек-лист:



“Extreme Dark Light”

“Whirlwind”

“The Summoning”

“Chernobyl”

“We Sold Our Soul For Rock'n Roll”

“Deathstar”

“Make Humanica Great Again”

“Light My Day”

“The End”



Композиция "Whirlwind" доступна для прослушивания ниже.







