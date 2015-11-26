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Convulse

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18 окт 2020 : 		 Новая песня CONVULSE

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21 июл 2018 : 		 Новая песня CONVULSE

26 фев 2016 : 		 Видео с текстом от CONVULSE

23 янв 2016 : 		 Новый альбом CONVULSE выйдет в марте

18 янв 2014 : 		 CONVULSE расстались с гитаристом

12 сен 2013 : 		 Новый альбом CONVULSE выйдет в ноябре

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26 фев 2012 : 		 CONVULSE возвращаются

17 дек 2009 : 		 Лейбл Relapse переиздаст альбом CONVULSE
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Новая песня CONVULSE



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Финская группа CONVULSE заключила соглашение с лейблом Transcending Records на издание нового альбома "Deathstar", релиз которого предварительно намечен на осень этого года. Альбом будет доступен на CD, виниле и кассета, а за оформление релиза отвечал Jan Yrlund.

Трек-лист:

“Extreme Dark Light”
“Whirlwind”
“The Summoning”
“Chernobyl”
“We Sold Our Soul For Rock'n Roll”
“Deathstar”
“Make Humanica Great Again”
“Light My Day”
“The End”

Композиция "Whirlwind" доступна для прослушивания ниже.

CONVULSE Streaming New Track вЂњWhirlwindвЂќ



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