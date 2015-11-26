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Illumishade

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Новое видео ILLUMISHADE



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"Muse Of Unknown Forces", новое видео группы ILLUMISHADE, в состав которой входит вокалистка и арфистка ELUVEITIE Fabienne Erni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eclyptic: Wake Of Shadows", выпущенного пятнадцатого мая.

Трек-лист:

"Passage Through The Clouds"
"The Calling Winds"
"Tales Of Time" (feat. Chrigel Glanzmann)
"The Farewell Arcades"
"Crystal Silence"
"What Have I Become"
"Rise"
"Into The Maelstrom"
"Muse Of Unknown Forces"
"Golden Lands"
"Beyond The Obsidian Veil"
"World’s End"
"Glowing Tides"

ILLUMISHADE Featuring ELUVEITIE Vocalist / Harpist FABIENNE ERNI Release Official Video For "Muse Of Unknown Forces"



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