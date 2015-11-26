Новое видео ILLUMISHADE

"Muse Of Unknown Forces", новое видео группы ILLUMISHADE, в состав которой входит вокалистка и арфистка ELUVEITIE Fabienne Erni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eclyptic: Wake Of Shadows", выпущенного пятнадцатого мая.
Трек-лист:
"Passage Through The Clouds"
"The Calling Winds"
"Tales Of Time" (feat. Chrigel Glanzmann)
"The Farewell Arcades"
"Crystal Silence"
"What Have I Become"
"Rise"
"Into The Maelstrom"
"Muse Of Unknown Forces"
"Golden Lands"
"Beyond The Obsidian Veil"
"World’s End"
"Glowing Tides"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).