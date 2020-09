сегодня



Новое видео ILLUMISHADE



"Muse Of Unknown Forces", новое видео группы ILLUMISHADE, в состав которой входит вокалистка и арфистка ELUVEITIE Fabienne Erni, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eclyptic: Wake Of Shadows", выпущенного пятнадцатого мая.



Трек-лист:



"Passage Through The Clouds"

"The Calling Winds"

"Tales Of Time" (feat. Chrigel Glanzmann)

"The Farewell Arcades"

"Crystal Silence"

"What Have I Become"

"Rise"

"Into The Maelstrom"

"Muse Of Unknown Forces"

"Golden Lands"

"Beyond The Obsidian Veil"

"World’s End"

"Glowing Tides"







