сегодня



Новое видео ILLUMISHADE



Riptide, новое видео группы ILLUMISHADE, в состав которой входит вокалистка и арфистка ELUVEITIE Fabienne Erni, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Another Side of You, релиз которого намечен на 16 февраля. https://www.illumishade.ch







