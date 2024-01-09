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Illumishade

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|||| 9 янв 2024

Новое видео ILLUMISHADE



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Cloudreader, новое видео группы ILLUMISHADE, в состав которой входит вокалистка и арфистка ELUVEITIE Fabienne Erni, доступно для просмотра ниже.




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9 янв 2024
gravitgroove
Потенциал у них есть, слышно, что играть умеют очень хорошо, но только вокал какой-то, блин, будто для тинеджеров-школьников и первокуров направлен, как Авлин Лавин, а хочется не меньше чем Тори Амос.
9 янв 2024
S
SS-ULTRA
Дебютный альбом мне понравился, особенно Rise и World’s End.
Эта песня тоже приличная, но не такая хитовая.
Альбом заценю.

просмотров: 306

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