сегодня



Музыканты NAPALM DEATH и MEGADETH в BRAVE THE COLD



Группа BRAVE THE COLD, в состав которой входят музыканты NAPALM DEATH Mitch Harris и MEGADETH Dirk Verbeuren, заключила контракт с Mission Two Entertainment на издание дебютного альбома "Scarcity", релиз которого намечен на второе октября. Продюсером материала был Logan Mader, ранее работавший с GOJIRA, FEAR FACTORY, CAVALERA CONSPIRACY, W.A.S.P. и многими другими.



















