Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 117
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*OZZY OSBOURNE против татуировок на лице 24
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 21
[= ||| все новости группы



*

Brave the Cold

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Музыканты NAPALM DEATH и MEGADETH в BRAVE THE COLD



*
zoom
*
* *
Группа BRAVE THE COLD, в состав которой входят музыканты NAPALM DEATH Mitch Harris и MEGADETH Dirk Verbeuren, заключила контракт с Mission Two Entertainment на издание дебютного альбома "Scarcity", релиз которого намечен на второе октября. Продюсером материала был Logan Mader, ранее работавший с GOJIRA, FEAR FACTORY, CAVALERA CONSPIRACY, W.A.S.P. и многими другими.

NAPALM DEATH








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 605

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом