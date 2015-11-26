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Brave the Cold

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Новое видео BRAVE THE COLD



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"Blind Eye", новое видео группы BRAVE THE COLD, в состав которой входят музыканты NAPALM DEATH Mitch Harris и MEGADETH Dirk Verbeuren, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Scarcity", который уже доступен на всех цифровых платформах, а на CD и виниле будет выпущен одиннадцатого декабря. Продюсером материала был Logan Mader (MACHINE HEAD, SOULFLY).

BRAVE THE COLD Feat. NAPALM DEATH











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