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Brave the Cold

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|||| 6 дек 2020

Новое видео BRAVE THE COLD



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"Apparatus"", новое видео группы BRAVE THE COLD, в состав которой входят музыканты NAPALM DEATH Mitch Harris и MEGADETH Dirk Verbeuren, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Scarcity", который уже доступен на всех цифровых платформах, а на CD и виниле будет выпущен одиннадцатого декабря. Продюсером материала был Logan Mader (MACHINE HEAD, SOULFLY).

BRAVE THE COLD Feat. NAPALM DEATH's MITCH HARRIS And MEGADETH's DIRK VERBEUREN: 'Apparatus' Music Video











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