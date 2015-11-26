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Wizardthrone

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Музыканты ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM в WIZARDTHRONE



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Группа WIZARDTHRONE, в состав которой входят участники ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM и ряда других проектов, заключила соглашение с Napalm Records.

Состав:

V. Morbistopheles Jones (Aether Realm) - vocals/bass
M. Archistrategos Barber (Gloryhammer, Deathcode Society) - guitar
M. Xaviculus Bell (Forlorn Citadel) - guitar
C. Hyperiax Bowes (Alestorm) - synthesizers
E. Wizardthrone Brown (Nekrogoblikon, Vale Of Pnath) - drums

WIZARDTHRONE - Extreme Metal Supergroup Feat. Members Of ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM And More Signs Worldwide Deal With Napalm Records And Napalm Events



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