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Музыканты ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM в WIZARDTHRONE
Группа WIZARDTHRONE, в состав которой входят участники ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM и ряда других проектов, заключила соглашение с Napalm Records.
Состав:
V. Morbistopheles Jones (Aether Realm) - vocals/bass
M. Archistrategos Barber (Gloryhammer, Deathcode Society) - guitar
M. Xaviculus Bell (Forlorn Citadel) - guitar
C. Hyperiax Bowes (Alestorm) - synthesizers
E. Wizardthrone Brown (Nekrogoblikon, Vale Of Pnath) - drums
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