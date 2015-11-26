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Музыканты ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM в WIZARDTHRONE



Группа WIZARDTHRONE, в состав которой входят участники ALESTORM, GLORYHAMMER, AETHER REALM и ряда других проектов, заключила соглашение с Napalm Records.



Состав:



V. Morbistopheles Jones (Aether Realm) - vocals/bass

M. Archistrategos Barber (Gloryhammer, Deathcode Society) - guitar

M. Xaviculus Bell (Forlorn Citadel) - guitar

C. Hyperiax Bowes (Alestorm) - synthesizers

E. Wizardthrone Brown (Nekrogoblikon, Vale Of Pnath) - drums







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