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19 июл 2021
Новое видео WIZARDTHRONE
"Black Hole Quantum Thermodynamics", новое видео группы WIZARDTHRONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hypercube Necrodimensions", выпущенного 16 июля.
Трек-лист:
"Black Hole Quantum Thermodynamics"
"Frozen Winds Of Thyraxia"
"Incantation Of The Red Order"
"Forbidden Equations Deep Within The Epimethean Wasteland"
"The Coalescence Of Nine Stars In The System Once Known As Markarian-231"
"Of Tesseractual Gateways And The Grand Duplicity Of Xhul"
"Hypercube Necrodimensions"
"Beyond The Wizardthrone (Cryptopharmalogical Revelations Of The Riemann Zeta Function)"
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