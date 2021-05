Видео с текстом от WIZARDTHRONE

сегодня



“Forbidden Equations Deep Within The Epimethean Wasteland”, новое видео с текстом от группы WIZARDTHRONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hypercube Necrodimensions", выходящего 16 июля на Napalm Records.



Трек-лист:



"Black Hole Quantum Thermodynamics"

"Frozen Winds Of Thyraxia"

"Incantation Of The Red Order"

"Forbidden Equations Deep Within The Epimethean Wasteland"

"The Coalescence Of Nine Stars In The System Once Known As Markarian-231"

"Of Tesseractual Gateways And The Grand Duplicity Of Xhul"

"Hypercube Necrodimensions"

"Beyond The Wizardthrone (Cryptopharmalogical Revelations Of The Riemann Zeta Function)"







