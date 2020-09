сегодня



Музыканты GRAVE, MEMORIAM в DARKENED



"Kingdom Of Decay", новый альбом группы DARKENED, в состав которой входят Andy Whale (ex-Bolt Thrower / Memoriam), Daryl Kahan (ex-Disma / Funebrarum), Gord Olson (Ye Goat-Herd Gods / Demisery), Linus Nirbrant (A Canorous Quintet / This Ending) и Hempa Brynolfsson (Excruciate / Ordo Inferus), доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Nekros Manteia"

"Dead Body Divination"

"1000 Years"

"Pandemonium"

"Cage Of Flesh"

"The Burning"

"The Old Ones"

"Kingdom Of Decay"

"Of Unsound Mind"

"The White Horse Of Pestilence"

"Winds Of Immortality"







