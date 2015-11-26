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Darkened

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Новый ЕР DARKENED выйдет зимой



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Группа DARKENED, в состав которой входят Andy Whale (ex-Bolt Thrower / Memoriam), Daryl Kahan (ex-Disma / Funebrarum), Gord Olson (Ye Goat-Herd Gods / Demisery), Linus Nirbrant (A Canorous Quintet / This Ending) и Hempa Brynolfsson (Excruciate / Ordo Inferus), 7 января выпустит новый ЕР "Mourn The Dying Light".

Трек-лист:

"Black Winter"
"The Slime Runs Down Your Throat"

"Black Winter", трек из этого релиза, доступен ниже.

DARKENED Featuring Members Of GRAVE, MEMORIAM To Release New EP In January



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