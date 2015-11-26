Новый ЕР DARKENED выйдет зимой

Группа DARKENED, в состав которой входят Andy Whale (ex-Bolt Thrower / Memoriam), Daryl Kahan (ex-Disma / Funebrarum), Gord Olson (Ye Goat-Herd Gods / Demisery), Linus Nirbrant (A Canorous Quintet / This Ending) и Hempa Brynolfsson (Excruciate / Ordo Inferus), 7 января выпустит новый ЕР "Mourn The Dying Light".
Трек-лист:
"Black Winter"
"The Slime Runs Down Your Throat"
"Black Winter", трек из этого релиза, доступен ниже.
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