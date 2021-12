сегодня



Новый ЕР DARKENED выйдет зимой



Группа DARKENED, в состав которой входят Andy Whale (ex-Bolt Thrower / Memoriam), Daryl Kahan (ex-Disma / Funebrarum), Gord Olson (Ye Goat-Herd Gods / Demisery), Linus Nirbrant (A Canorous Quintet / This Ending) и Hempa Brynolfsson (Excruciate / Ordo Inferus), 7 января выпустит новый ЕР "Mourn The Dying Light".



Трек-лист:



"Black Winter"

"The Slime Runs Down Your Throat"



"Black Winter", трек из этого релиза, доступен ниже.







