28 мар 2022



Новая песня DARKENED



"Blood", новая песня группы DARKENED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Black Winter, выход которого запланирован на 27 мая.



Трек-лист:



"Premonitions"

"Blood"

"Flayed"

"Terminal Lucidity"

"Black Winter"

"Fearful Quandary"

"Swallowed By The World"

"Plague Of Despair"

"Regret"







