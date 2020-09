сегодня



Новое видео RAGING SPEEDHORN



"Hard To Kill", новое видео группы RAGING SPEEDHORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hard To Kill", выходящего на виниле, CD и в цифровом варианте двадцать третьего октября на Red Weed Records. Запись проходила вместе с Russ'ом Russell'ом (Napalm Death, At The Gates) в Parlour Studios, а трек-лист альбома выглядит так:



"Snakebite"

"Doom Machine"

"Spitfire"

"Hard To Kill"

"Hammer Down"

"Hand Of God"

"Brutality"

"The Best"

"Children Of The Revolution" (T. Rex Cover)







