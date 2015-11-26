Новое видео RAGING SPEEDHORN

"Hard To Kill", новое видео группы RAGING SPEEDHORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hard To Kill", выходящего на виниле, CD и в цифровом варианте двадцать третьего октября на Red Weed Records. Запись проходила вместе с Russ'ом Russell'ом (Napalm Death, At The Gates) в Parlour Studios, а трек-лист альбома выглядит так:
"Snakebite"
"Doom Machine"
"Spitfire"
"Hard To Kill"
"Hammer Down"
"Hand Of God"
"Brutality"
"The Best"
"Children Of The Revolution" (T. Rex Cover)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).