сегодня



Новое видео RAGING SPEEDHORN



"Every Night’s Alright For Fighting", новое видео группы RAGING SPEEDHORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Night Wolf, выходящего шестого марта на Spinefarm:



“Blood Red Sky”

“Buzz Killa”

“The Blood Code”

“Can’t Stop”

“Every Night’s Alright For Fighting”

“Night Wolf”

“DOA”

“Comin’ In Hard”

“Dead Men Can’t Dance”

“Dead Reckoning”







+0 -0



просмотров: 186