Профессиональное видео с выступления RAGING SPEEDHORN



Профессиональное видео с выступления RAGING SPEEDHORN, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air Metal Festival 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Fuck The Voodooman"

"Halfway To Hell"

"The Gush"

"Hard To Kill"

"How Much Can A Man Take"

"Spitfire"

"Thumper"

"Doom Machine"

"The Hate Song"

"Snakebite"







