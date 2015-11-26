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Ledfoot & Ronni Le Tekrø

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
-
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Новое видео LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ



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"Shut Up", новое видео дуэта LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Death Divine", выпущенного второго октября на TBC Records.

Трек-лист:

“Cold Lonely Night”
“This Town”
“High Time”
“A Death Divine”
“A Part Of Me”
“Shut Up”
“Imperfect World”
“Open The Door”

LEDFOOT & RONNI LE TEKRГ Release вЂњShut UpвЂќ Single; Video Premiere On September 16



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