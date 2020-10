Новое видео LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ

сегодн€



Ќовое видео LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ



"Shut Up", новое видео дуэта LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "A Death Divine", выпущенного второго окт€бр€ на TBC Records.



“рек-лист:



УCold Lonely NightФ

УThis TownФ

УHigh TimeФ

УA Death DivineФ

УA Part Of MeФ

УShut UpФ

УImperfect WorldФ

УOpen The DoorФ







