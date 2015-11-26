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Новое видео LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ
"Shut Up", новое видео дуэта LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Death Divine", выпущенного второго октября на TBC Records.
Трек-лист:
“Cold Lonely Night”
“This Town”
“High Time”
“A Death Divine”
“A Part Of Me”
“Shut Up”
“Imperfect World”
“Open The Door”
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