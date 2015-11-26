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Новое видео LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ



"Shut Up", новое видео дуэта LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Death Divine", выпущенного второго октября на TBC Records.



Трек-лист:



“Cold Lonely Night”

“This Town”

“High Time”

“A Death Divine”

“A Part Of Me”

“Shut Up”

“Imperfect World”

“Open The Door”







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