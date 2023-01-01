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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
PANTERA îòìåíèëè è â Àâñòðèè
25
OZZY OSBOURNE çàâÿçûâàåò ñ òóðàìè
21
BRUCE DICKINSON — î ñâîåé íîâîé ñîëüíîé ïëàñòèíêå: «ß î÷åíü ...
19
Âîêàëèñò RAINBOW: «ß äâàæäû íàìåðåâàëñÿ íàëîæèòü íà ñåáÿ ðóê...
17
Íîâàÿ ïåñíÿ OVERKILL
17
Çàðà Ëàðññîí ïîÿâèëàñü â ïëàòüå ñ ýëåìåíòàìè îôîðìëåíèÿ BURZ...
16
METALLICA ïðåäñòàâèò àëüáîì â êèíîòåàòðàõ
13
Ïîòåðè â NERVOSA
12
Áàñèñò SEX PISTOLS âûïóñêàåò ñîëüíûé àëüáîì
11
MICHAEL SWEET: «ß ìîëþñü î ïåñíå ñ KING DIAMOND»
9
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
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Äàòà :
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PANTERA îòìåíèëè è â Àâñòðèè
25
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21
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17
Íîâàÿ ïåñíÿ OVERKILL
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âñå íîâîñòè ãðóïïû
Ledfoot & Ronni Le Tekrø
Íîðâåãèÿ
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/RonniLeTekro
2 ôåâ 2023
:
Íîâûé ñèíãë LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ
28 ÿíâ 2022
:
RONNI LE TEKRØ âûïóñêàåò àëüáîì âåñíîé
6 îêò 2020
:
Íîâîå âèäåî LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ
2 ôåâ 2023
Íîâûé ñèíãë LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ
"The Ego In The Coffin", íîâàÿ ïåñíÿ ãðóïïû LEDFOOT & RONNI LE TEKRø, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç àëüáîìà Limited Edition Lava Lamp, âûõîä êîòîðîãî çàïëàíèðîâàí íà 24 ìàðòà íà TBC Records:
"Little Rosie"
"Crying"
"The Ego In The Coffin"
"You Should Know How Hard It Is"
"Never Use Your Eyes"
"Sailor"
"Limited Edition Lava Lamp"
"Sister"
"This Hurtful Game"
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 153
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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