Íîâûé ñèíãë LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ

2 фев 2023



Ќовый сингл LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ



"The Ego In The Coffin", нова€ песн€ группы LEDFOOT & RONNI LE TEKRø, доступна дл€ прослушивани€ ниже. Ётот трек вз€т из альбома Limited Edition Lava Lamp, выход которого запланирован на 24 марта на TBC Records:



"Little Rosie"

"Crying"

"The Ego In The Coffin"

"You Should Know How Hard It Is"

"Never Use Your Eyes"

"Sailor"

"Limited Edition Lava Lamp"

"Sister"

"This Hurtful Game"







