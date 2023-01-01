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Ledfoot & Ronni Le Tekrø

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NorwayÍîðâåãèÿ
Ñòèëü
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|||| 2 ôåâ 2023

Íîâûé ñèíãë LEDFOOT & RONNI LE TEKRØ



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"The Ego In The Coffin", íîâàÿ ïåñíÿ ãðóïïû LEDFOOT & RONNI LE TEKRø, äîñòóïíà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Ýòîò òðåê âçÿò èç àëüáîìà Limited Edition Lava Lamp, âûõîä êîòîðîãî çàïëàíèðîâàí íà 24 ìàðòà íà TBC Records:

"Little Rosie"
"Crying"
"The Ego In The Coffin"
"You Should Know How Hard It Is"
"Never Use Your Eyes"
"Sailor"
"Limited Edition Lava Lamp"
"Sister"
"This Hurtful Game"

LEDFOOT & RONNI LE TEKRÃ˜ To Release Limited Edition Lava Lamp Album In March; "The Ego In The Coffin" Single Streaming




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