RONNI LE TEKRØ выпускает альбом весной



RONNI LE TEKRØ выпустит первый за шесть лет студийный альбом, получивший название "Bigfoot TV", 18 марта на TBC Records via Cargo Records. Первый сингл "Life On Long Island" будет представлен 18 февраля.



Состав:



Ronni Le Tekrø - Electric & Acoustic Guitars, Vocals

Markus O. Klyve - Keyboards

Henrik Fossum - Drums, Percussion

Ove Husemoen - Bass

Jon Johannessen - add Guitar

Leif Knashaug - Additional Vocals, Backing Vocals



Гости:



Rodmar Johansen - Lead vocals on "Not Today"

Bjørn Kristiansen - Guitar solo on "New Day In The Morning"

Tim Scott McConnell - backing vocals on "Life On Long Island"







