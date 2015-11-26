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Angelica

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Новый альбом ANGELICA выйдет осенью



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Группа ANGELICA объявила о том, что новый альбом, получивший название "All I Am", будет выпущен на лейбле Frontiers Music Srl 6 ноября. Видео на трек "Calling" из этого релиза доступен для просмотра ниже.

Трек-лист:

"Calling"
"Beat Them All"
"Addicted To You"
"I’m Sorry"
"Time And Space"
"Don’t Say Goodbye"
"Still Bleeding"
"Living On High Hopes"
"A Pounding Heart"
"Angel"
"Time To Go Home"

ANGELICA To Release New Solo Album, All I Am, In November;



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