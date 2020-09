сегодня



Новый альбом ANGELICA выйдет осенью



Группа ANGELICA объявила о том, что новый альбом, получивший название "All I Am", будет выпущен на лейбле Frontiers Music Srl 6 ноября. Видео на трек "Calling" из этого релиза доступен для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Calling"

"Beat Them All"

"Addicted To You"

"I’m Sorry"

"Time And Space"

"Don’t Say Goodbye"

"Still Bleeding"

"Living On High Hopes"

"A Pounding Heart"

"Angel"

"Time To Go Home"







