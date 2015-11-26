Новый альбом ANGELICA выйдет осенью

Группа ANGELICA объявила о том, что новый альбом, получивший название "All I Am", будет выпущен на лейбле Frontiers Music Srl 6 ноября. Видео на трек "Calling" из этого релиза доступен для просмотра ниже.
Трек-лист:
"Calling"
"Beat Them All"
"Addicted To You"
"I’m Sorry"
"Time And Space"
"Don’t Say Goodbye"
"Still Bleeding"
"Living On High Hopes"
"A Pounding Heart"
"Angel"
"Time To Go Home"
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