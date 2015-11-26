9 ноя 2020



Новая песня ANGELICA



"Addicted To You", новая песня группы AnGELICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All I Am", выход которого намечен на шестое ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Calling"

"Beat Them All"

"Addicted To You"

"I’m Sorry"

"Time And Space"

"Don’t Say Goodbye"

"Still Bleeding"

"Living On High Hopes"

"A Pounding Heart"

"Angel"

"Time To Go Home"







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