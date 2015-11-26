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Новая песня ANGELICA
"Beat Them All", новая песня группы AnGELICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All I Am", выход которого намечен на шестое ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Calling"
"Beat Them All"
"Addicted To You"
"I’m Sorry"
"Time And Space"
"Don’t Say Goodbye"
"Still Bleeding"
"Living On High Hopes"
"A Pounding Heart"
"Angel"
"Time To Go Home"
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