17 сен 2020



Новый альбом COMMUNIC выйдет осенью



Группа COMMUNIC выпустит новую работу, получившую название Hiding From The World, двадцатого ноября на AFM Records.



Трек-лист:



"Plunder Of Thoughts"

"Hiding From The World"

"My Temple Of Pride "

"Face In The Crowd"

"Born Without A Heart"

"Scavengers Await"

"Soon To Be"

"Forgotten"







+2 -1



просмотров: 147