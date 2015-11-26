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Communic

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4 окт 2020 : 		 Новое видео COMMUNIC

17 сен 2020 : 		 Новый альбом COMMUNIC выйдет осенью

23 окт 2017 : 		 Новое видео COMMUNIC

9 окт 2017 : 		 Видео с текстом от COMMUNIC

17 сен 2017 : 		 Видео с текстом от COMMUNIC

6 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома COMMUNIC

23 авг 2017 : 		 Тизер нового альбома COMMUNIC

17 фев 2017 : 		 COMMUNIC на AFM Records

10 май 2012 : 		 Новое видео COMMUNIC

16 июл 2011 : 		 Новая песня COMMUNIC

13 май 2011 : 		 Новая песня COMMUNIC

29 апр 2011 : 		 Трейлер к новому альбома COMMUNIC

16 апр 2011 : 		 Детали нового альбома COMMUNIC

27 фев 2011 : 		 COMMUNIC завершили работу над альбомом

1 ноя 2010 : 		 COMMUNIC собираются в студию

20 май 2008 : 		 COMMUNIC запустили сайт, посвященный новому альбому

4 мар 2008 : 		 COMMUNIC завершили работу над новым альбомом

19 фев 2008 : 		 Видеоматериалы со звукозаписывающей сессии COMMUNIC в сети

2 мар 2006 : 		 COMMUNIC : трэк-лист нового альбома

31 дек 2005 : 		 COMMUNIC: детали о втором студийнике
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|||| 4 окт 2020

Новое видео COMMUNIC



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"My Temple Of Pride", новое видео группы COMMUNIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Hiding From The World", выходящего 20 ноября на AFM Records.

Шестой по счету студийный альбом норвежского прог метал трио будет представлять собой превосходную комбинацию прогрессива, пауэра, трэша и даже немного дум-металла с типичной для COMMUNIC мрачноватой и эмоциональной атмосферой.

Трек-лист:
01. Plunder Of Thoughts
02. Hiding From The World
03. My Temple Of Pride
04. Face In The Crowd
05. Born Without A Heart
06. Scavengers Await
07. Soon To Be
08. Forgotten

COMMUNIC Premier "My Temple Of Pride" Lyric Video



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