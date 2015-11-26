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Новое видео COMMUNIC
"Hiding From The World", новое видео группы COMMUNIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Hiding From The World", выходящего 20 ноября на AFM Records.
Шестой по счету студийный альбом норвежского прог метал трио будет представлять собой превосходную комбинацию прогрессива, пауэра, трэша и даже немного дум-металла с типичной для COMMUNIC мрачноватой и эмоциональной атмосферой.
Трек-лист:
01. Plunder Of Thoughts
02. Hiding From The World
03. My Temple Of Pride
04. Face In The Crowd
05. Born Without A Heart
06. Scavengers Await
07. Soon To Be
08. Forgotten
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