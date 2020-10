сегодня



Новое видео COMMUNIC



"Hiding From The World", новое видео группы COMMUNIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Hiding From The World", выходящего 20 ноября на AFM Records.



Шестой по счету студийный альбом норвежского прог метал трио будет представлять собой превосходную комбинацию прогрессива, пауэра, трэша и даже немного дум-металла с типичной для COMMUNIC мрачноватой и эмоциональной атмосферой.



Трек-лист:



01. Plunder Of Thoughts

02. Hiding From The World

03. My Temple Of Pride

04. Face In The Crowd

05. Born Without A Heart

06. Scavengers Await

07. Soon To Be

08. Forgotten







