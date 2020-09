сегодня



Гитарист SEPULTURA заявил, что прослушивание для METALLICA в 1992 году было одним из лучших событий в его жизни



В недавнем интервью с Ted'ом Aguilar'ом из DEATH ANGEL Andreas Kisser из SEPULTURA ещё раз вспомнил о своём опыте прослушивания для METALLICA в качестве временной замены James'а Hetfleld'а (только на гитаре), когда James восстанавливался после того, как получил ожоги на сцене в 1992 году. Andreas рассказал:



«Это большая честь, чувак. Там был Phil Rind из SACRED REICH, они хорошие друзья с [тогдашним басистом METALLICA] Jason'ом Newsted'ом. И мы с Phil'ом Rind'ом, конечно, были хорошими друзьями — SACRED REICH и SEPULTURA гастролировали вместе во время тура по "Arise", и мы любим METALLICA. Мы с Phil'ом всегда любили METALLICA. Я помню, что мы были единственными, пожалуй, кто защищал "чёрный" альбом, когда он вышел... Большинство любителей трэша [говорили]: "Ах, METALLICA продалась", и т. п. А мы с Phil'ом всегда защищали METALLICA.



Я люблю играть кавер-версии. Я так и научился играть на гитаре, электрогитаре, с пауэр-аккордами, соло и прочим. И METALLICA — один из лучших примеров для меня, как играть правой рукой, играть трэш-металл. Phil Rind знал, что я могу исполнять материал METALLICA, но играть с METALLICA — это нечто иное. Словно на тебя оказывается давление... И, конечно же, это что-то новое. Когда ты идёшь с друзьями в свою репетиционную комнату и играешь "Seek & Destroy" — тогда всё нормально. А потом ты приходишь и видишь Lars'a [Ulrich'a]: "Хорошо". Никаких "Seek & Destroy". Давай сыграем "The Shortest Straw". [Смеётся]. А затем мы сделали это. Сыграли "The Shortest Straw", "One", "Nothing Else Matters", "Enter Sandman"... О Боже. У меня мурашки по коже, когда я только об этом вспоминаю. И меня там так радушно встретили. Jason Newsted, конечно, позвонил мне. "Эй, мы в Денвере, штат Колорадо". Мы здесь, на арене. И мы пробуем всех". [Гитаристов из] кавер-групп METALLICA, друзей, и т. д. Это было фантастикой. METALLICA колоссальны, потому что они масштабны во всех отношениях — положение обязывает. Они действительно искали все возможности. Пригласили даже меня, гитариста из Бразилии.



Я полетел на самолете с моей гитарой Charvel. Я поехал в Колорадо. Меня ждал лимузин с моим именем, а потом я поехал прямо на арену в репетиционный зал. Первым, кого я увидел, был Kirk Hammett: "Эй, ты приехал из Бразилии. Ты в порядке?" А потом я слушал, как играют другие парни, а я был следующим. Я вошёл и спокойно отыграл. Это было так странно. Потому что они действительно позволили мне чувствовать себя как дома. И я играл "Enter Sandman", мне кажется, самым первым. И это было идеально. Даже люди из команды сказали: "Ух ты! Мы слушали снаружи. Мы подумали, что группа репетирует". А потом я остался на финальное прослушивание, на следующий день. Это были мы с John'ом Marshall'ом — гитаристом METAL CHURCH, одно время он был роуди METALLICA, и он уже помогал им, когда James сломал руку при катании на скейтборде. И я ощутил, что это было большой победой для меня, хотя я и не получил эту работу. Но песни с "чёрного" альбома были для меня всё еще очень свежими. Я не знал многие детали, как играть "Unforgiven" и т. п. А John Marshall был готов. [Он] американец, они все друзья, и всё такое. Но на самом деле у них была встреча после репетиций. Так что мне почти удалось — я почти получил возможность гастролировать с ними и GUNS N' ROSES. И FAITH NO MORE были на разогреве — тур был потрясающим. Но это было одно из лучших событий в моей жизни. И до сих пор мы друзья. Это фантастика».



В итоге METALLICA снова использовала Marshall'а, а Hetfield исполнял вокальные партии на всех концертах.



















